Власти Калининграда хотят найти концессионера для парка Ветеранов

Администрация Калининграда планирует привлечь концессионера для благоустройства парка Ветеранов в 2025 году. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского Совета депутатов в среду, 11 декабря.

На указанной территории разрешены историко-культурная деятельность, природопользование, туризм, парки культуры и отдыха, площадки для занятий спортом, водный спорт и благоустройство территории. Как отмечается, эти сферы деятельности могли бы принести доход потенциальному концессионеру.

С инициативой благоустроить заброшенную территорию в 11,6 гектара между Аллеей Смелых и улицей Окской в 2017 году выступил Фонд социальной поддержки ветеранов-строителей. Архитектурно-градостроительную концепцию ландшафтного парка разработало в 2018 году бюро «Аппарат». Поскольку в парке множество водных объектов, включая Товарный ручей, то в разработке проекта принимали активное участие специалисты МБУ «Гидротехник».

Согласно концепции, в парке следует организовать пешеходные, велосипедные и лодочные маршруты. Предусмотрено обустройство летней эстрады, кафе, детских и смотровых площадок, а также лодочной станции и павильона экзотических птиц. Кроме того, там планируется разместить уличные тренажёры, обустроить площадку для занятий йогой, площадку для выгула собак и зону для барбекю. Проектная и сметная документации в настоящее время отсутствуют. Их разработают в случае заключения концессионного соглашения на благоустройство парка.

Парк Ветеранов входил в перечень общественных территорий, претендовавших на благоустройство в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», но победу не одержал.