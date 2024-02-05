Составлен перечень городских территорий, претендующих на благоустройство в 2025 году

Горвласти составили перечень общественных территорий, претендующих на благоустройство в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Список, состоящий из 55 пунктов, опубликован на сайте горадминистрации. Объекты также нанесены на карту.



В перечень вошли бульвар Франца Лефорта, парк Ветеранов, парковая зона вдоль Воздушного ручья, сквер Космонавта Леонова, спортивная площадка на ул. Артиллерийской, 25, тропа здоровья в Чкаловске, территория у бастиона «Обертайх» и многие другие.

Голосование пройдёт с 15 марта по 30 апреля на федеральной платформе https://39.gorodsreda.ru/. Список территорий появится там к 20 февраля. «На благоустройство общественного пространства, набравшего наибольшее число голосов, Калининград получит деньги из федерального бюджета по нацпроекту „Жильё и городская среда“, инициированному президентом России», — сообщили в горадминистрации.

Свои предложения калининградцы могли внести в пабликах администрации города до 30 января. 31 января на их основе был сформирован предварительный список претендующих на благоустройство территорий. Затем его дополнили предложения, ранее поступившие от предприятий, организаций и специалистов по благоустройству. В 2023 году в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк Гагарина. Годом ранее больше всего голосов набрал парк Макса Ашманна.