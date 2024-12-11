В Советске запланировали ремонт в здании гимназии конца XIX века

В Советске запланировали ремонт в здании гимназии конца XIX века
Фото: Prussia39
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В Советске запланирован ремонт здания гимназии № 1 (дом № 13 на улице Школьной), построенного в 1895 году. Судя по порталу Госзакупок, руководство учебного заведения намерено потратить на комплексное обследование здания 4,94 млн рублей (смета была составлена компанией «Строймонтажсервис» в 2022 году). Обследование будет включать в себя научно-исследовательские и научно-изыскательские работы, комплексное обследование технического состояния здания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, а также лазерное сканирование) и разработку научно-проектной документации на проведение работ по объекту. Заявки на конкурс принимаются до 16 декабря.

Согласно информации портала Prussia39, в здании Тильзитской гимназии в 1945-1994 годах размещалась школа, которая с 1994 года стала гимназией № 1 города Советска.

Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия региона от 18 января 2010 года здание гимназии получило статус выявленного объекта культурного наследия.

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