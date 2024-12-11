В России утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год

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В России утверждено расписание ЕГЭ на следующий год. Соответствующий документ подготовили и приняли Рособрнадзор и Минпросвещения, сообщает «Коммерсант».

Согласно расписанию основной период стартует 23 мая с таких предметов, как история, литература и химия. Пересдача запланирована на 3 и 4 июля. Экзамены по базовой и профильной математике пройдут 27 мая, 30 мая — аттестация по русскому языку. 2 июня — экзамены по обществознанию и физике, а 5-го — по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Информатику и устную часть иностранных языков будут сдавать 10 и 11 июня соответственно.

При этом досрочная сдача экзаменов назначена на период с 21 марта по 21 апреля. Резервные дни в основной период — 16–20 июня и 23 июня. В ходе дополнительного периода экзамен по русскому языку проведут 4 сентября, 8 сентября — по базовой математике. Резервным днем будет 23 сентября.

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