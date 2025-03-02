Источник: в Калининграде школьников обязали сдать пробный ЕГЭ по биологии

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В Калининграде обязали сдать тренировочный ЕГЭ по биологии школьников, которые не планировали сдавать биологию и не готовились к этому экзамену. Об этом рассказали родители учеников двух школ. В минобре оперативно получить комментарий не удалось.

«Информация появилась в конце прошлой недели. В марте предстоят тренировочные ЕГЭ по английскому и биологии. Те дети, которые выбрали в качестве экзамена английский, пойдут сдавать его. Всем остальным сказали идти сдавать биологию, — рассказала представительница родительского комитета. — Мы не понимаем, зачем это делается. Наш дети учатся в профильном математическом классе, практически все выбрали информатику и профильную математику, готовятся к ЕГЭ по этим предметам. Якобы надо сдавать биологию, потому что школьников освободили от Всероссийской проверочной работы. Но ведь подготовка к ЕГЭ — это явно не школьная программа».

Собеседники портала утверждают, что такое распоряжение поступило от регионального министерства образования. Однако на сайте минобра соответствующих приказов они не нашли. «Система обучения в старших классах в принципе странная. На школьных уроках детей к ЕГЭ практически не готовят, многие нанимают репетиторов, учатся на курсах или в онлайн-школах, чтобы к ним подготовиться. Оценки в аттестате влияния на поступление в вуз не оказывают, если только это не медаль. Мотивации у детей ходить в школу в 11 классе мало — зачем тратить время на ненужные предметы, если всё решает ЕГЭ, а готовиться к нему нужно отдельно от школы. А тут еще и тренировочный экзамен по предмету, который они не собирались сдавать и не изучали в рамках программы ЕГЭ», — рассказали родители.

Оперативно получить комментарий в министерстве образования в выходные «Новому Калининграду» не удалось.

Отметим, в Калининградской области в 2025 году школу заканчивают около пяти тысяч одиннадцатиклассников, в 2024 году 11-е классы закончили 4463 школьника.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ в России, однако признала, что сам экзамен необходимо усовершенствовать с точки зрения качества. «Неправильно, когда школьник сдает экзамен в государственной школе и через месяц идет сдает такой же государственный экзамен в высшие учебные заведения. К чему такие стрессы ребенку? Зачем нам издеваться так над детьми?» — добавила Матвиенко.

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