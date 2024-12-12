Погода в Калининграде 12 декабря

Днём в четверг, 12 декабря, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +4°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 769 мм рт. ст., ветер — северо-западный, с порывами до 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +5°C, ночью — 0°C. На востоке области +2°C днём, ночью −3°C. Согласно прогнозу, на востоке региона ожидается усиление ветра в течение дня.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг облачно, без осадков. Температура утром составит +0,4°C, днём достигнет отметки в +3,4°C, вечером — до +1,7°C.

Телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что в четверг «+2...+4°С и облачно с прояснениями/переменная облачность, утром и днем без существенных осадков (вечером возможен небольшой снег)».

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