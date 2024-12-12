Власти намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер соцподдержки

Власти намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер соцподдержки
Фото: Мария Бочко / Новый Калининград
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Власти Калининградской области намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер социальной поддержки. В системе здравоохранения региона не хватает порядка 600 специалистов. Об этом во время прямой линии 12 декабря заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

В эфире к нему обратился житель региона. Он рассказал, что долго не может попасть на приём к отоларингологу. По словам обратившегося, чтобы попасть к узкопрофильному специалисту, приходится идти сначала к терапевту, куда стоит «огромная очередь — главная проблема для посещения врачей».

Глава области отметил, что на данный момент в больницах не хватает 30% врачей при укомплектованности в 70%. Власти сотрудничают с БФУ им. Канта и выпускают ежегодно 150 специалистов. При нынешней нехватке на полноценное комплектование медучреждений понадобится несколько лет. Помимо формирования собственных кадров, правительство намерено привлекать врачей из других регионов России. В первую очередь, в Калининградской области для этого меняют систему мотивации для врачей разных категорий: от молодых до опытных.

«Для этого мы подняли стоимость сертификата, который выдаётся на жильё, повысили период аренды: было полгода, [когда] мы компенсировали приехавшим врачам [затраты] на аренду жилья, своим решением я поднял это до трёх лет. Ну, и ряд других мотивационных моментов, которые позволяют привлекать врачей к нам в регион. Вторая часть — надо навести порядок в маршрутизации, потому что такие случаи не разовые, обращений достаточно много. Поручил министру здравоохранения в течение четырёх месяцев разобраться и решить вопрос с маршрутизацией», — отметил губернатор.

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