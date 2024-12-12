Водолазы начали проводить очистку подводной части корпуса судна «Витязь» (фото)

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Водолазы Морспасслужбы проводят очистку подводной части корпуса научно-исследовательского судна «Витязь» и его последующее освидетельствование. Об этом сообщила пресс-служба Музея Мирового океана в своём телеграм-канале.

Объём работ включает в себя полную очистку корпуса и винторулевого комплекса судна от обрастаний, замер остаточных толщин корпуса и визуально-измерительный контроль.

На время работ на «Витязе» подняли бело-синий флаг, который обозначает, что за бортом работают водолазы. Флаг также сигнализирует проходящим судам соблюдать осторожность и находиться на безопасном расстоянии.

Фото: Музей Мирового океана

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