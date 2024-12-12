Елена Дятлова: рядом с «Даритой» будет фондохранилище (фото) (исправлено)

В Калининграде на месте частично демонтированных построек бывшего ЦБЗ «Дарита» на улице Ялтинской будет построено фондохранилище. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы подготавливали земельный участок для передачи его Третьяковской галерее под строительство фондохранилища. Это на улице Ялтинской. По-моему, район дома № 66. У нас с вами открывается перед Новым годом Третьяковская галерея, но это здание, где будут выставляться картины и другие экспозиции. Чтобы сама галерея функционировала, необходимо иметь так называемое фондохранилище. Именно там будут находиться экспонаты, подготавливаться под выставку и привозиться оттуда в галерею», — сообщила Дятлова.

Участок, переданный под фондохранилище. Фото:

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Участок, о котором идёт речь, депутаты Горсовета решили освободить от построек ещё в ноябре 2021 года. Сейчас на нём активно работает строительная техника.

«У нас была муниципальная земля, и мы принимали решение об освобождении её от существующих зданий, — напомнила Елена Дятлова. — Именно этот вопрос по списанию муниципального имущества и последующего демонтажа и выносился на Горсовет. Работы были проведены в рамках этого земельного участка. Сейчас, как я понимаю, идёт процедура предоставления участка под строительство нового объекта. То есть мы передаём его с муниципального на федеральный уровень».