КЖД: на Балтийском направлении появится новая остановка

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На Балтийском направлении Калининградской железной дороги (КЖД) обустроили новый остановочный пункт «Кострово» на улице Прохладной. Пригородные поезда начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров с 15 декабря, сообщает пресс-служба КЖД.

Прежняя остановка, которой пользовались жители, находится на расстоянии 1,5 км от посёлка, что создавало неудобства, особенно в осенне-зимний период. После обращения одной из жительниц железнодорожники обустроили новый остановочный пункт в более удобном для пассажиров месте.

В КЖД также уточнили, что в зимний период через посёлок Кострово по рабочим дням курсируют два рельсовых автобуса «Калининград — Балтийск», в летнее время количество пригородных поездов увеличивается.


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