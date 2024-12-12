Губернатор поручил главам муниципалитетов раз в месяц встречаться с жителями

Все новости по теме: Муниципалитеты

Алексей Беспрозванных поручил главам муниципалитетов раз в месяц встречаться с жителями. Об этом он сообщил во время прямой линии в четверг, 12 декабря.

«Вы отвечаете за свою территорию, поэтому вы уж точно должны общаться чаще, чем я, с жителями вашего муниципалитета. Поэтому задачу уже всем поставил о том, чтобы такие встречи раз в месяц проходили. Раз в месяц глава муниципалитета должен встречаться с жителями, по результатам этой встречи мы уже вместе обсуждаем те вопросы и проблемы, которые накопились», — заявил Алексей Беспрозванных.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов проводить раз в квартал прямую линию с жителями. «У вас уникальная есть возможность, её точно нужно использовать для того, чтобы обсудить это на своей территории, со своими жителями. Поэтому давайте договоримся, что раз в квартал каждый глава муниципалитета проводит прямую линию со своими жителями, в этом сложностей никаких нет», — подчеркнул он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter