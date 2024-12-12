Губернатор поручил главам муниципалитетов раз в месяц встречаться с жителями

Алексей Беспрозванных поручил главам муниципалитетов раз в месяц встречаться с жителями. Об этом он сообщил во время прямой линии в четверг, 12 декабря.



«Вы отвечаете за свою территорию, поэтому вы уж точно должны общаться чаще, чем я, с жителями вашего муниципалитета. Поэтому задачу уже всем поставил о том, чтобы такие встречи раз в месяц проходили. Раз в месяц глава муниципалитета должен встречаться с жителями, по результатам этой встречи мы уже вместе обсуждаем те вопросы и проблемы, которые накопились», — заявил Алексей Беспрозванных.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов проводить раз в квартал прямую линию с жителями. «У вас уникальная есть возможность, её точно нужно использовать для того, чтобы обсудить это на своей территории, со своими жителями. Поэтому давайте договоримся, что раз в квартал каждый глава муниципалитета проводит прямую линию со своими жителями, в этом сложностей никаких нет», — подчеркнул он.