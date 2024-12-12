Власти Балтийска планируют начать благоустройство центра города в 2025 году

Власти Балтийского городского округа планируют начать благоустройство центра города в 2025 году. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В 2025 году начнется благоустройство центра города. Наши депутаты Законодательного собрания добились финансирования на восстановление покрытия на „Поле чудес“. Далее благоустройство центра города будет происходить поэтапно», — говорится в сообщении администрации округа.