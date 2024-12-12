Онкобольная рассказала губернатору, что ей полгода не начинают лечение

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Жительница Калининграда рассказала во время прямой линии губернатора Алексея Беспрозванных о том, что с мая 2024 года не может получить лечение по поводу онкологического заболевания. В онкоцентр ее госпитализировали после завершения эфира.

Женщина дозвонилась в эфир и сообщила, что в мае ей поставили онкологический диагноз. «И до сегодняшнего дня я не получила ни одной таблетки, ни одного лекарства. Хочу попасть в Родники, но меня „гоняют“ в поликлинику за направлением. Составлен план лечения, но я не могу никак попасть. Мне с каждым днем все хуже, с трудом передвигаюсь», — рассказала калининградка. Она также уточнила, что направление в онкоцентр ей дали в сентябре. «Но когда пришла на прием, сказали, что низкий гемоглобин, отправили домой. Поднимала два месяца, но снова открылось кровотечение. Не знаю, что делать, время уходит», — сказала она. Губернатор пообещал разобраться с её случаем. Вечером в четверг в своем телеграм-канале он написал, что созвонился с пациенткой. Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова сообщила, что женщина госпитализирована в онкоцентр.

Напомним, в настоящее время в суде находится дело 20-летней жительницы Калининградской области, которую обвиняют в покушении на дачу взятки главврачу онкоцентра. Девушка пыталась добиться госпитализации своего тяжелобольного отца и предложила бывшему и.о. главврача Кириллу Баринову 200 долларов, тот вызвал полицию, против девушки возбудили уголовное дело. По ее словам, отец в тяжелом состоянии находится дома.

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