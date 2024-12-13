Погода в Калининграде 13 декабря

Днём в пятницу, 13 декабря, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 1°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — 771 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +3°C. В центре и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы также ожидается 0...+1°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно для этого сезона чуть теплее (до −1°C), а на востоке и в центре региона прохладнее (до −7°C). На побережье и центре возможен небольшой снег с дождём.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −2,9°C, днём немного поднимется до −0,2,°C, а вечером вновь опустится до −1,2°C. В течение всего дня прогнозируется слабый юго-западный ветер, до 2 м/с. Влажность — на уровне 86%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о пике похолодания и о минусовой температуре.

«Ночью и утром местами возможна гололедица и поземный туман. Днём в Калининграде −1...+1°C, в прибрежных районах 0...+3°C, на остальной части региона 0...-2°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, с утра до вечера преимущественно южный, 3-7 м/с.», — добавляют синоптики.