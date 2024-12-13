Холодное спокойствие и «циклонический переполох»: погодный обзор на выходные

В пятницу и субботу в Калининградской области ожидается пик похолодания. Большая часть суток пройдёт «в минусе», а на востоке региона температура вряд ли будет выходить «в плюс». В субботу вечером на тёплом фронте циклона начнутся смешанные осадки. Воскресенье целиком пройдёт с усилением ветра и постоянными зарядами мокрого снега/дождя/крупы при слабой плюсовой температуре, сообщают синоптики-любители с телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу ночью и утром местами возможна гололедица и поземный туман. Температура воздуха в Калининграде днём составит −1...+1°C, в прибрежных районах 0...+3°C, на остальной части региона 0...-2°C. Переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В субботу ночью в Калининграде температура составит −1...-3°C, в прибрежных районах −1...+2°C, на остальной части региона до −3...-5°C. Малооблачно/переменная облачность, без осадков. Днём ожидается −1...+1°C . Утром и в первой половине дня — переменная облачность, без осадков, после обеда и вечером — преимущественно пасмурно, ожидаются умеренные осадки в виде снега/мокрого снега, переходящие в дождь. Ветер с утренних часов может достигнуть скорости 4-9 м/с в Калининграде и области и до 10-14 м/с в порывах на побережье. Вечером ветер в порывах на побережье может усилиться до 14-17 м/с.

В воскресенье в течение всех суток ожидается +1...+3°C в Калининграде, +2...+4°C на побережье и 0...+2°C в остальной части области. Облачно с небольшими прояснениями, ожидаются периодические заряды смешанных ливневых осадков. Ветер в Калининграде и области 5-10 м/с, в порывах до 13-15 м/с, в прибрежных районах 9-14 м/с с порывами до 15-18 м/с (местами при осадках до 19-20 м/с).