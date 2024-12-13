Арест недвижимости и счетов убедил калининградца погасить долг по кредиту

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Ограничение, наложенное на недвижимость и счета, стало для калининградца весомым аргументом для погашения задолженности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец накопил долг по кредиту на сумму 1,4 млн рублей. Поскольку должник не принимал мер для его погашения, приставам пришлось прибегнуть к принудительным мерам. Они установили, что у мужчины есть недвижимое имущество, на которое можно обратить взыскание. В отношении 64-метровой квартиры в Калининграде и доли в 58-метровом жилом помещении в Сургуте был вынесен запрет регистрационных действий. Кроме того, под арест попали банковские счета должника.

После этого калининградец перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Денежные средства направлены взыскателю. Ограничения со счетов и имущества должника сняты.

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