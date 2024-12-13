Черняховск и Советск участвуют в конкурсе лучших въездных стел и входных групп (фото)

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Черняховск и Советск представляют Калининградскую область во Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Информацию об этом разместил региональный минстрой в своём телеграм-канале.

«В ходе электронного голосования будут выбраны лучшие проекты въездных стел и входных групп, которые украшают города страны и создают комфортные общественные пространства», — сообщает минстрой.

Советск был номинирован на лучшую «входную группу общественных пространств». В полуфинале регионов СЗФО также участвуют Санкт-Петербург, Вологда, городское поселение Печора (Республика Коми), Чупинское городское поселение (Республика Карелия), ЗАТО г. Заозёрск (Мурманская область), Петровское сельское поселение (Ленинградская область) и Пинежский округ (Архангельская область).

Черняховск участвует в конкурсе въездных стел. Помимо Черняховска, за звание лучшей стелы борются посёлок Лисий нос (Санкт-Петербург), район Усть-Куломский (Республика Коми), Чупинское городское поселение (Руспублика Карелия), Печорский муниципальный округ (Псковская область), Печенгский муниципальный округ (Мурманская область) и Вологда.

Голосование продлится до 15 декабря.

Фото: группа «ВКонтакте» «ГородаМеняютсяДляНас»

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