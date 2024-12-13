100-200 метеоров за 60 минут: ночью ожидается звездопад Геминиды

Предстоящей ночью ожидается звездопад Геминиды. Метеорный поток можно будет наблюдать при прояснениях, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Две предстоящие ночи Геминиды будут давать наибольшее количество метеоров в час. Как правило, звездопад ежегодно в ночь максимума демонстрирует 100 — 200 метеоров за 60 минут. Такая стабильность сохраняется и в этот раз. Прямо сейчас количество падающих метеоров уверенно перевалило отметку за 100 штук в час — отличная активность», — говорится в сообщении.

В паблике также отметили, что, судя по прогностической кривой графика радиоданных, именно этой ночью состоится максимум активности. Предположительное развитие событий — от 120 до 200 метеоров в час.

«Предстоящим вечером и ночью будут неплохие шансы на участки ясного неба по области, а вот следующей ночью шансов поменьше. Так что при наличии ясного неба советуем не упустить эту возможность. Качество видимости будет ухудшать свет от полной луны, поэтому для наиболее благоприятных условий лучше всего немного отдалиться от сильной городской засветки», — добавили метеорологи.