Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к Viber

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Доступ к мессенджеру Viber в России ограничен за неисполнение требований российского законодательства. Об этом сообщил Роскомнадзор в своём Telegram-канале.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — сообщили в ведомстве.

Как отмечают пользователи, мессенджер в настоящее время работает, сообщения отправляются и приходят.

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