Елена Дятлова: в микрорайоне Прибрежном благоустроили зелёную зону (фото)

В микрорайоне Прибрежном благоустроили небольшую зелёную зону в районе дома № 9 на улице Строительной. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канала, обустройство велось по поручению губернатора Алексея Беспрозванных.

На Строительной проложили дорожки, постелили настил из лиственницы, поставили семь скамеек, восемь урн, засеяли газон и высадили 11 кустов сирени.

«Объект хоть и небольшой, но непростой. Для благоустройства пришлось оформлять сервитут, чтобы проложить дорожки частично и на придомовых территориях, — рассказала Дятлова. — Уверена, что теперь жителям и гостям микрорайона будет приятнее здесь гулять или даже спешить по своим делам».