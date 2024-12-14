Елена Дятлова: в микрорайоне Прибрежном благоустроили зелёную зону (фото)

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В микрорайоне Прибрежном благоустроили небольшую зелёную зону в районе дома № 9 на улице Строительной. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канала, обустройство велось по поручению губернатора Алексея Беспрозванных.

На Строительной проложили дорожки, постелили настил из лиственницы, поставили семь скамеек, восемь урн, засеяли газон и высадили 11 кустов сирени.

«Объект хоть и небольшой, но непростой. Для благоустройства пришлось оформлять сервитут, чтобы проложить дорожки частично и на придомовых территориях, — рассказала Дятлова. — Уверена, что теперь жителям и гостям микрорайона будет приятнее здесь гулять или даже спешить по своим делам».

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

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