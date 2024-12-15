Погода в Калининграде 15 декабря

Днём в воскресенье, 15 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер западный, 6 м/с. Вероятность осадков — 65%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +5°C. На востоке области +3°C, на всей территории региона небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром, днём и вечером +4°C. Влажность составит 84%.