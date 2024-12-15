Погода в Калининграде 15 декабря

Днём в воскресенье, 15 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер западный, 6 м/с. Вероятность осадков — 65%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +5°C. На востоке области +3°C, на всей территории региона небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром, днём и вечером +4°C. Влажность составит 84%.По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», воскресенье «встречает нас потеплением и усилением ветра в тыловой части циклона „Яра“: к утру максимальный зафиксированный порыв на побережье составил штормовые 21 м/с (Балтийск), а температура по западу области поднялась до +1...+4°С, во многих районах все еще сохраняются остатки ночного снежного покрова. Сегодня в течение дня нас ждёт переменная облачность и местами возможны небольшие кратковременные заряды мокрого снега/крупы, не исключен дождь в прибрежных районах (осадки возможны преимущественно утром и в первой половине дня)».