Погода в Калининграде 15 декабря

Все новости по теме: Стихия

Днём в воскресенье, 15 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер западный, 6 м/с. Вероятность осадков — 65%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +5°C. На востоке области +3°C, на всей территории региона небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром, днём и вечером +4°C. Влажность составит 84%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», воскресенье «встречает нас потеплением и усилением ветра в тыловой части циклона „Яра“: к утру максимальный зафиксированный порыв на побережье составил штормовые 21 м/с (Балтийск), а температура по западу области поднялась до +1...+4°С, во многих районах все еще сохраняются остатки ночного снежного покрова. Сегодня в течение дня нас ждёт переменная облачность и местами возможны небольшие кратковременные заряды мокрого снега/крупы, не исключен дождь в прибрежных районах (осадки возможны преимущественно утром и в первой половине дня)».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter