МЧС: в Калининградской области ожидается усиление ветра до 20 м/с

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 12-17 м/с, на побережье 20 м/с в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.

В сообщении МЧС напоминает: «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов. Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев».