МЧС: в Калининградской области ожидается усиление ветра до 20 м/с

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Синоптики прогнозируют усиление ветра до 12-17 м/с, на побережье 20 м/с в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.

В сообщении МЧС напоминает: «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов. Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев».

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают: «В тыловой части циклона, проходящего над Балтикой, ночью, утром и днем нас ждет усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с в прибрежных районах и до 14-17 м/с в Калининграде и области. Это все будет сопровождаться зарядами крупы/дождя/мокрого снега при +1...+4°C. Вечером ненадолго ветер ослабнет, но уже к первой половине ночи понедельника начнется новое повышение ветрового фона».

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