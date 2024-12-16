МВД: мошенники начали массово звонить студентам

Злоумышленники начали массово обзванивать студентов российских вузов, чтобы украсть личные данные. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.



Как сообщает ведомство, мошенники звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью «Госуслуг» в СЦОС (Современная образовательная среда). «Основная цель — увидеть личные данные жертвы через демонстрацию экрана во время звонка на WhatsApp. Если мошенник не получает желаемого, то начинает звонить родителям с требованием повлиять на учащихся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один студент уже стал жертвой такого мошенничества: на него оформили кредит в 120 тысяч рублей.