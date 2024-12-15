Калининградцы осенью стали больше читать книги по психологии

Спрос на психологическую литературу в Калининграде этой осенью вырос на 5%. Об этом сообщается в пресс-релизе «Авито».



«Следуя мировому тренду на осознанность в топ вышли бестселлеры по эффективным взаимоотношениям, личной эффективности, позитивному мышлению. Самый заметный рост продаж на платформе у книги Ольги Примаченко „К себе нежно“ — в течение сентября-ноября количество покупок бестселлера выросло на 38% относительно лета 2024 года. По данным Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященные психологии», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что особенным спросом пользуется психологический нон-фикшн. По данным книжного интернет-магазина Эксмо, продажи психологического нон-фикшена в 2024 года на крупных онлайн-площадках выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года.