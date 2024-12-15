На инвентаризацию земель нацпарка «Виштынецкий» выделяют 69 млн руб.

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На оказание услуг по инвентаризации земель и объектов национального парка «Виштынецкий» выделяют 69,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен произвести натурное (визуальное) обследование территории для сбора информации при помощи средств определения и фиксирования координат. В ходе обследования определяются границы инвентаризуемой территории. Состав услуг включает подготовительные, полевые (натурные) и камеральные работы. В подготовительные работы входят исследование материалов лесоустройства, сбор данных по геоботаническому и зоологическому обследованию инвентаризируемой территории, о наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и красную книгу Калининградской области, получение разрешений на авиационные работы от Генерального штаба ВС РФ, Штаба ленинградского военного округа, Управления Федеральной службой безопасности и пр. Полевые работы включают в том числе проведение беспилотной аэрофотосъемки с использованием беспилотного воздушного суда, камеральные работы — обработку полевой информации.

Заказчик — национальный парк «Куршская коса», способ осуществления закупки — конкурс в электронной форме. Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Дата начала подачи заявок — 9 декабря, дата окончания — 25 декабря.

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