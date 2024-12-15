Штормовое предупреждение: в понедельник ожидается усиление ветра до 29 м/с

В Калининградской области в понедельник, 16 декабря, ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 25-29 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.



Усиление ветра ожидается 16 декабря с 02:00 до 05:00. По юго-востоку и югу Балтики прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 30-32 м/с.

В сообщении МЧС напоминает: «Без особой надобности не покидай жилище в указанное время. Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов. Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев. Выход на маломерных судах в таких условиях крайне опасен для жизни».