Администрация Калининграда объявила свободное посещение школ в понедельник

В понедельник, 16 декабря, в школах Калининграда вводится свободное посещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Свободное посещение вводится в связи с неблагоприятным погодным прогнозом. «Только не забывайте предупреждать классного руководителя, если не идёте», — говорится в сообщении.