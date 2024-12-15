Администрация Калининграда объявила свободное посещение школ в понедельник

В понедельник, 16 декабря, в школах Калининграда вводится свободное посещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Свободное посещение вводится в связи с неблагоприятным погодным прогнозом. «Только не забывайте предупреждать классного руководителя, если не идёте», — говорится в сообщении.Ранее МЧС Калининградской области объявило штормовое предупреждение. Усиление ветра ожидается 16 декабря с 02:00 до 05:00. По юго-востоку и югу Балтики прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 30-32 м/с.