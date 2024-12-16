Исследование: купить в кредит среднее по цене авто в регионе могут 3,3% семей

Приобрести в кредит и содержать новый автомобиль средней ценовой категории (2,9 млн рублей) могут позволить себе лишь 3,3% семей Калининградской области. К такому выводу пришли эксперты центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля калининградских семей, которые могут купить и обслуживать недорогое новое авто (1,2 млн рублей) — 11,8%. Такие показатели позволили авторам исследования поместить Калининградскую область на 51-е место из 85 в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей. Годом ранее область заняла 48-е место.

На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Здесь более 40% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль в кредит. Последние строчки занимают Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где доля таких семей составляет чуть более двух процентов.

В рейтинге не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области в связи с отсутствием данных.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платёж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объём кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета — на прочие расходы. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности. Рейтинг актуален по состоянию на конец ноября 2024 года