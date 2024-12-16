Погодой правит «Зива»: синоптики рассказали, когда ждать ослабления ветра в регионе (фото)

Полное ослабление ветра в Калининградской области ожидается в ночь на среду, 18 декабря. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Сейчас регион проходит зона холодного атмосферного фронта циклона „Зива“: в южных и восточных районах области фиксируются ливневые осадки с высокой вероятностью конвективных шквалов. В Калининграде и на западе региона более холодная воздушная масса, вероятно, подойдёт посуху», — говорится в сообщении. Максимальный зафиксированный порыв ветра в Храброво достиг 27 м/с, в Калининграде — 23 м/с.

Ориентировочно с полудня понедельника ветер начнёт постепенно ослабевать, однако порывы по области всё ещё могут достигать штормовых значений (20-25 м/с) преимущественно в прибрежных районах.

В вечерние часы (после 16ч) продолжится ослабление ветрового фона, порывы западного/северо-западного ветра в Калининграде и области не превысят 14-16 м/с, в прибрежных районах — 17-20 м/с.

В ночные часы вторника западный ветер усилится в прибрежных районах (в особенности по линии Балтийская коса-Янтарный) до 14-18 м/с с порывами до 19-24 м/с. В Калининграде и области в течение ночи порывы до 14-18 м/с.

В утренние и дневные часы в Калининграде и по всей области ветер преимущественно северо-западный 5-13 м/с, с порывами до 14-18 м/с (в основном в прибрежных районах). Высота волн в первой половине суток у побережья до 2-3,5 м. Ночью, утром и днём +5...+8°C, вечером +3...+7°C (на востоке — прохладнее, у побережья — теплее). Ночью и утром пасмурно, временами дождь. Днём переменная облачность и без существенных осадков.

В связи с сильным ветровым воздействием вероятно продолжение падения веток, деревьев и различных конструкций, повышение уровня воды в заливах и реках, разрушающее воздействие на береговую линию.