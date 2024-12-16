В Калининграде подвели промежуточные итоги прохождения циклона «Зива» (фото)

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Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

В администрации Калининграда подвели промежуточные итоги прохождения циклона «Зива» через областной центр. Данные опубликовала в своём Telegram-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«В сводке ЧП на 13:30 значится 29 адресов, где фиксировались падения деревьев, в пяти случаях зелёные насаждения помяли машины. На Фрунзе и Бассейной повреждено уличное освещение», — говорится в сообщении.

На улицах Горького и Фурманова деревья упали на жилые дома. Последствия управляющие компании устраняют совместно с городскими службами. Также зафиксировано два случая падения деревьев на теплотрассы. У Центрального парка на проезжую часть вынесло строительный забор.

Уровень воды в Преголе сейчас составляет +83 см (критическая отметка +155 см), но уже есть тенденция к снижению, отметила сити-менеджер.

«Все коммунальные службы города находятся в состоянии повышенной готовности. Над устранением последствий шторма работают восемь бригад „Чистоты“, 30 человек, 13 единиц вывозной техники + шесть единиц погрузочной техники, 370 дворников, две бригады „Теплосети“, 20 человек. Порядок на своих территориях также наводят Дирекция ландшафтных парков (32 человека) и „Городские леса“ (7 человек)», — написала Дятлова.

Она также отметила, что сигналы о происшествиях продолжают поступать в ЕДДС, поэтому полная картина происходящего будет ясна позже. К дежурному по городу можно обратиться по телефону 59-64-00 или 112.

В понедельник, 16 декабря, в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. В школах Калининграда ввели свободное посещение. В расписании аэропорта «Храброво» произошли изменения. Максимальный зафиксированный порыв ветра в Храброво достиг 27 м/с, в Калининграде — 23 м/с. Ветер повалил новогодние украшения на площади Победы. В Зеленоградском районе авто врезалось в упавшее дерево, в результате чего пострадал ребёнок.

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