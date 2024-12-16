Росздравнадзор: потребности регионов в физрастворе будут удовлетворены

Все новости по теме: Медицина

После перерегистрации Минздравом России цены на физраствор производители увеличили поставки препарата в регионы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Росздравнадзор.

«В настоящее время запасы натрия хлорида, раствора для инфузий, активно пополняются. Потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены. Росздравнадзор держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщали, что ведомство работает над предупреждением дефицита натрия хлорида для инфузий (физраствор) в регионах. Такая потребность возникла из-за запроса производителей на изменение и перерегистрацию цен на препарат. В министерстве также пояснили, что по состоянию на 10 декабря, все поступившие в Минздрав заявки от регионов на поставку физраствора отработаны с компаниями, в частности, найдены потенциальные поставщики, готовые поставить препарат в нуждающиеся регионы.

Жалобы о нехватке в аптеках физраствора поступили в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». «Прямую линию» с президентом России планируют начать 19 декабря в полдень.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter