Росздравнадзор: потребности регионов в физрастворе будут удовлетворены

После перерегистрации Минздравом России цены на физраствор производители увеличили поставки препарата в регионы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Росздравнадзор.

«В настоящее время запасы натрия хлорида, раствора для инфузий, активно пополняются. Потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены. Росздравнадзор держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщали, что ведомство работает над предупреждением дефицита натрия хлорида для инфузий (физраствор) в регионах. Такая потребность возникла из-за запроса производителей на изменение и перерегистрацию цен на препарат. В министерстве также пояснили, что по состоянию на 10 декабря, все поступившие в Минздрав заявки от регионов на поставку физраствора отработаны с компаниями, в частности, найдены потенциальные поставщики, готовые поставить препарат в нуждающиеся регионы.

Жалобы о нехватке в аптеках физраствора поступили в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». «Прямую линию» с президентом России планируют начать 19 декабря в полдень.