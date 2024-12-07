«Прямую линию» с Путиным планируют провести 19 декабря в полдень

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«Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным планируют начать 19 декабря в полдень. Приём вопросов будет осуществляться с 00:00 8 декабря, сообщает телеграм-канал Кремля.

«19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении. В прямом эфире президент подведёт итоги года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

«Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы)», — сообщили в Кремле.

Отправить текстовые и видеовопросы Владимиру Путину также можно через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Накануне правительство Калининградской области анонсировало прямую линию с губернатором Алексеем Беспозванных. Она начнётся в полдень 12 декабря.

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