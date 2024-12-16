Ермак объяснил, как Советск может достроить Зелёный театр и получить новый ДК

Власти Советска должны проявить инициативу, чтобы закончить реконструкцию Зелёного театра и получить новый дом культуры. Об этом в эфире Центра управления регионом сообщил в понедельник, 16 декабря, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Инициатива всегда должна быть снизу, — пояснил Ермак. — Муниципалитет должен принять решение, что ему нужны Зелёный театр и ДК. Тогда они формируют заявку и дают её нам, в правительство Калининградской области. Дальше мы рассматриваем её и в зависимости от того, есть деньги или нет, поддерживаем или не поддерживаем. Но сначала должна быть заявка, содержащая проект. Мы не можем его сделать самостоятельно, его делает муниципалитет за свои деньги».

В случае с Зелёным театром, как уверяет Ермак, значительный объём работ уже выполнен, и осталась небольшая часть.

«Сумма там, по-моему, до 30 млн рублей. Как только мы получим заявку на Зелёный театр от муниципалитета со сметой, проверенной в центре экспертиз, мы сразу же вернёмся к вопросу выделения средств. Думаю, что за 2025 год это сделать вполне можно, если сейчас быстро всё организовать», — отметил министр.

По ДК ситуация, по словам Ермака, несколько сложнее. Однако в том случае, если проект окажется чересчур дорогостоящим, власти могут рассмотреть вариант использования ресурсов нового нацпроекта. Однако, как уверяет Ермак, «муниципалитет должен понять, что это ему нужно», так как дом культуры — «это не только четыре стены и крыша, а люди, которые будут там работать за достойную зарплату».

«У нас было несколько прецедентов, когда построили дом культуры, приехали туда, а там на лопату всё закрыто и света нет. Оказывается, не могут найти персонал. Это самый негативный сценарий, и этого допускать нельзя», — заключил министр.

Напомним, что благоустройством и реконструкцией Зелёного театра власти Советска занимались еще в 2020 году в рамках программы приграничного сотрудничества России и Литвы. Однако тогда же местные активисты стали подозревать, что под видом благоустройства администрация города уничтожает исторический объект.