Ермак объяснил, как Советск может достроить Зелёный театр и получить новый ДК

Власти Советска должны проявить инициативу, чтобы закончить реконструкцию Зелёного театра и получить новый дом культуры. Об этом в эфире Центра управления регионом сообщил в понедельник, 16 декабря, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.
«Инициатива всегда должна быть снизу, — пояснил Ермак. — Муниципалитет должен принять решение, что ему нужны Зелёный театр и ДК. Тогда они формируют заявку и дают её нам, в правительство Калининградской области. Дальше мы рассматриваем её и в зависимости от того, есть деньги или нет, поддерживаем или не поддерживаем. Но сначала должна быть заявка, содержащая проект. Мы не можем его сделать самостоятельно, его делает муниципалитет за свои деньги».
В случае с Зелёным театром, как уверяет Ермак, значительный объём работ уже выполнен, и осталась небольшая часть.
«Сумма там, по-моему, до 30 млн рублей. Как только мы получим заявку на Зелёный театр от муниципалитета со сметой, проверенной в центре экспертиз, мы сразу же вернёмся к вопросу выделения средств. Думаю, что за 2025 год это сделать вполне можно, если сейчас быстро всё организовать», — отметил министр.
По ДК ситуация, по словам Ермака, несколько сложнее. Однако в том случае, если проект окажется чересчур дорогостоящим, власти могут рассмотреть вариант использования ресурсов нового нацпроекта. Однако, как уверяет Ермак, «муниципалитет должен понять, что это ему нужно», так как дом культуры — «это не только четыре стены и крыша, а люди, которые будут там работать за достойную зарплату».
«У нас было несколько прецедентов, когда построили дом культуры, приехали туда, а там на лопату всё закрыто и света нет. Оказывается, не могут найти персонал. Это самый негативный сценарий, и этого допускать нельзя», — заключил министр.
Напомним, что благоустройством и реконструкцией Зелёного театра власти Советска занимались еще в 2020 году в рамках программы приграничного сотрудничества России и Литвы. Однако тогда же местные активисты стали подозревать, что под видом благоустройства администрация города уничтожает исторический объект.Позднее руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов признал, что «нацистское прошлое» тингплаца (довоенное название Зелёного театра) было одной из причин, почему его не признали памятником культуры. Кроме того, он пообещал передавать в «другие органы» заявки на включение в реестр подобных объектов.