Погода в Калининграде 17 декабря

Погода в Калининграде 17 декабря
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днём во вторник, 17 декабря, в Калининградской области ожидается довольно тёплая для зимы погода, а также переменная облачность и эпизодические дожди. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе +8°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, умеренный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

На побережье днём также ожидается дождь, который ближе к ночи будет сильнее, чем в центральной части региона и на востоке. Воздух в Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске, Полесске и Багратионовске прогреется до +8°C, а на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы погода будет примерно на грудус прохладнее.

Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах и на севере региона ожидается до +8°C, на востоке — около +3°C, а в Калининграде, Багратионовске и Полесске, обещают +6°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт пасмурная погода и сильный дождь. Утром температура в Калининграде будет в районе +7,7°C, днём повысится до +7,9°C, а вечером опустится до +5°C. В течение всего дня обещается умеренный западный ветер, который утихнет ближе к вечеру. Влажность — на уровне 87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают, что в течение утренних и дневных часов вторника порывы западного и северо-западного ветра всё еще будут достигать 14-19 м/с в Калининграде и области и 18-22 м/с в прибрежных районах.

«Порывы, близкие к штормовым, всё ещё сопровождаются высокой опасностью — будьте аккуратны. Заметное снижение скорости ветра начнётся вечером, а уже в ночь на среду порывы станут незначительными», — отмечают метеорологи.

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