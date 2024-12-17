КЖД: пассажирские поезда пойдут по ж/д дублёру двухъярусного моста с субботы

С 21 декабря в Калининградской области изменится расписание пригородных поездов из-за того, что поезда пойдут по железнодорожному дублёру двухъярусного моста. Об этом утром 17 декабря сообщила пресс-служба министерства развития инфраструктуры региона.



С обновлённым расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, что движение поездов по новому железнодорожному мосту через Преголю, дублирующему двухъярусный мост было запущено 9 декабря. Однако тогда речь шла лишь о грузовых составах.

В начале декабря отмечалось, что готовность объекта на момент открытия движения составляла 92%, и полностью работы будут завершены в 2025 году.