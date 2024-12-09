В Калининграде открыли движение по ж/д дублёру двухъярусного моста (фото) (дополнено)

В Калининграде открылось движение поездов по новому железнодорожному мосту через Преголю, дублирующему двухъярусный мост. О начале полноценной эксплуатации в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба отдел корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

«Первый грузовой состав проследовал по нему со станции Калининград-Сортировочный на станцию Балтийск, — пояснила пресс-служба. — Длина нового мостового перехода составляет 237 м, что на 37 м больше действующего».

В мероприятии, как уточняется, приняли участие начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава администрации города Елена Дятлова. Сапегин, в частности, сообщил, что событие по переключению движения грузовых поездов с двухъярусного моста на новый железнодорожный следует назвать знаковым.

«Со второй декады декабря по нему начнут курсировать и пригородные поезда», — добавил Сапегин.

В релизе сообщается, что старый двухъярусный мост был построен «в пятидесятых годах прошлого столетия и эксплуатировался в последние годы с ограничениями по грузоподъемности и скорости движения поездов». Главной особенностью нового моста является вертикально-подъемный механизм, который будет поднимать центральный пролет на высоту 24,9 м, обеспечивая пропуск судов по реке Преголя.

Фото: пресс-служба КЖД

«Для включения моста в путевую инфраструктуру с двух сторон было уложено 3,6 км рельсошпальной решетки, возведены опоры контактной сети, на участке протяженностью 1,5 км обустроены новые системы железнодорожной автоматики», — добавляет пресс-служба,которая напомнила об испытаниях, проводившихся в ноябре.

При этом особо отмечается, что готовность объекта составляет 92%, и полностью работы будут завершены в 2025 году.

Общая стоимость контрактов по железнодорожному и автомобильному дублёрам составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — ГК «Бамтоннельстрой-мост».

Дополнено: «Длина сооружения составляет 237,3 метра, а высота башен русловых опор — 54 метра. Общий вес основных металлоконструкций пролетных строений — более 1 700 тонн, а объём использованного бетона для возведений опор моста и трёх подпорных стен превысил 21 000 кубических метров», — рассказал генеральный директор ООО «СК Мостотрест» (входит в Группу компаний «Бамтоннельстрой-мост») Евгений Надточий.