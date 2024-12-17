Авиакомпании открыли продажу субсидированных билетов на 2025 год

Авиакомпании открыли продажу субсидированных билетов на 2025 год
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Федеральная программа субсидирования распространяется на жителей Калининградской области и студентов калининградских вузов. Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпаний.

В «Аэрофлоте» жители Калининградской области могут воспользоваться льготой по направлениям «Калининград — Москва» и «Калининград — Санкт-Петербург». Стоимость билета в одну сторону по субсидированным тарифам составляет 3800 и 3500 руб. соответственного для взрослого. Для ребёнка от 2 до 12 лет цена авиаперелёта в одну сторону составит 2850 и 2625 руб. соответственно. Для оформления билета пассажирам потребуется паспорт с отметкой о регистрации о постоянном жительстве в Калининградской области. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ и свидетельство о регистрации по месту жительства в Калининградской области по форме № 8 к свидетельству о рождении. Для студентов необходим паспорт и справка, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения вуза Калининградской области установленного образца.

Субсидированные билеты доступны с 1 января 2025 года, их наличие можно посмотреть на сайте «Аэрофлота», в офисах продаж компании и через контакт-центр.

Билеты также есть в наличии у авиакомпании «Уральские авиалинии». Субсидии распространяются на направления «Калининград — Москва», «Калининград — Санкт-Петербург» и «Калининград — Екатеринбург». Стоимость авиаперелёта для взрослого составляет 3800, 3500 и 8500 руб. соответственно.


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