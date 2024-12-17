В Гурьевске алиментщик с долгом 2 млн спрятался от приставов в потолке (фото)

В Гурьевске разыскали алиментщика, задолжавшего почти 2 млн руб. дочерям, одна из которых уже достигла совершеннолетия. От сотрудников органов принудительного исполнения он скрывался за обшивкой потолка, сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.

Ведомство отмечает, что при наличии задолженности мужчина оборудовал территорию своего дома камерами видеонаблюдения и огородил его колючей проволокой. В рамках исполнительного производства у должника было арестовано и изъято имущество, на которое можно обратить взыскание, но задолженность он так и не погасил.

Сотрудники органов принудительного исполнения прибыли к месту проживания мужчины и решили понаблюдать за домом. После того как судебные приставы постучали и предъявили постановление о принудительном приводе, дверь открыла женщина, заявившая, что должник отсутствует. Однако приставы осмотрели помещение и по ряду признаков поняли, что мужчина находится за обшивкой потолка. «Осознав, что дальнейшая игра в прятки с сотрудниками службы не имеет смысла, гражданин проломил потолок и через образовавшееся отверстие спустился в комнату», — добавила пресс-служба.

Алиментщика доставили в отделение, составили протокол и привлекли административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Если он продолжит уклоняться от погашения задолженности, ему грозит уголовное наказание.



