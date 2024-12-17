Стоимость билета в Калининград на новогодние праздники выросла на 17% за год

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Средняя стоимость авиабилета в Калининград в период с 29 декабря по 10 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидером по росту цен билетов на самолёт стал Сочи, стоимость увеличилась на 24%. Цены на авиабилеты в Казань увеличились на 19%. «Сочи, Калининград и Казань — постоянные точки притяжения в период каникул, и из года в год эти направления пользуются спросом, поэтому цены в преддверии праздников растут», — уточнила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Отмечается, что по сравнению с прошлыми новогодними праздниками стоимость билетов в Москву и Санкт-Петербург осталась практически без изменений.

Ранее сообщалось, что путешествие в Калининград на новогодние праздники на двоих в среднем обходится в 56 400 рублей. Билет в одну сторону в среднем обходился путешественникам в 11 900 руб.

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