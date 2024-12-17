Горвласти не планируют обустраивать площадки для собак в Калининграде

Официальные площадки для собак в Калининграде находятся у Летнего озера, в парке Гагарина и на Сельме. Новые площадки городская администрация обустраивать не планирует. Об этом сообщили горвласти в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

По словам администрации, на обустроенных площадках для собак можно не только погулять с питомцев, но и потренировать их при помощи специальных снарядов.

«Гулять с собаками можно как на придомовых территориях, так и на территориях общего пользования, главное — не забывать убирать за ними», — добавили горвласти. Кроме того, в мэрии напомнили, что во многих зелёных зонах города установлены урны с пакетами для выгула собак.