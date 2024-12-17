Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Сомонову исполнилось 100 лет

16 декабря свой сотый день рождения встретил ветеран Великой Отечественной войны Николай Матвеевич Сомонов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Николай Сомонов родился в многодетной крестьянской семье в Смоленской области. С началом Великой Отечественной войны два старших брата и отец ушли на фронт, а 16-летний юноша партизанил до 1943 года. После освобождения Смоленщины он вступил в армию как рядовой-разведчик, позже отучился на техника-механика. День Победы встретил в офицерском звании старшего техника-лейтенанта в Белоруссии.

После войны ветеран возглавлял рабочий комитет в сельском районе и был инструктором райкома партии. С женой-учительницей они вырастили трёх дочерей. Сегодня у Николая Сомонова — семь внуков и восемь правнуков.