Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Сомонову исполнилось 100 лет

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Сомонову исполнилось 100 лет
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

16 декабря свой сотый день рождения встретил ветеран Великой Отечественной войны Николай Матвеевич Сомонов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Николай Сомонов родился в многодетной крестьянской семье в Смоленской области. С началом Великой Отечественной войны два старших брата и отец ушли на фронт, а 16-летний юноша партизанил до 1943 года. После освобождения Смоленщины он вступил в армию как рядовой-разведчик, позже отучился на техника-механика. День Победы встретил в офицерском звании старшего техника-лейтенанта в Белоруссии.

После войны ветеран возглавлял рабочий комитет в сельском районе и был инструктором райкома партии. С женой-учительницей они вырастили трёх дочерей. Сегодня у Николая Сомонова — семь внуков и восемь правнуков.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter