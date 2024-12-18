Погода в Калининграде 18 декабря

В среду, 18 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшим дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +8°С, ночью столбик термометра местами опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 2 до 6 м/с с порывами до 13 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт. ст. Относительная влажность 91%. Температура воды: 4.9°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +7...+8°С и небольшой дождь днём на всей территории региона. В ночные часы осадки усилятся. Теплее традиционно будет на побережье. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске ночью столбик термометра останется на той же отметке, что и днём.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Максимальная температура воздуха днём — +7,4°С, ночью — +7,1°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду с небольшим дождём. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днём +4...+8 °С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днём нас ждёт пасмурная погода при +4...+7°C с небольшими дождями, которые будут связаны с прохождением тёплого фронта нового циклона „Анка“, к вечеру вновь усилится юго-западный ветер до 13-16 м/с на побережье».