Ветрено, тепло и сыро: прогноз погоды в регионе до конца недели

До конца недели в Калининградской области с приходом циклона «Анка» ожидается достаточно тёплая для зимы, сырая и ветреная погода. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В четверг поток тропической воздушной массы в южном секторе „Анки“ повысит температуру до +7...+10°C в области, могут быть побиты суточные рекорды. При этом будет облачно, также порывистый юго-западный ветер до 12-15 м/с (местами до 16-18 м/с) и периодические дожди днём и вечером», — говорится в сообщении.

С пятницы по воскресенье влияние окажет более холодная воздушная масса «в циклонической депрессии», однако относительно климатической нормы всё ещё будет тепло: около +3...+6°C в течение суток (ночью субботы по области местами до 0...-2°C), сохранится сильный юго-западный ветер с порывами до 14-18 м/с (предварительно) и периодические осадки (преимущественно в виде дождя, при зарядах возможна крупа и мокрый снег).

По-зимнему холодная погода в регионе, согласно предварительным прогнозам, исключена и на следующей неделе.