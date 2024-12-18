Ветрено, тепло и сыро: прогноз погоды в регионе до конца недели

Ветрено, тепло и сыро: прогноз погоды в регионе до конца недели
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

До конца недели в Калининградской области с приходом циклона «Анка» ожидается достаточно тёплая для зимы, сырая и ветреная погода. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В четверг поток тропической воздушной массы в южном секторе „Анки“ повысит температуру до +7...+10°C в области, могут быть побиты суточные рекорды. При этом будет облачно, также порывистый юго-западный ветер до 12-15 м/с (местами до 16-18 м/с) и периодические дожди днём и вечером», — говорится в сообщении.

С пятницы по воскресенье влияние окажет более холодная воздушная масса «в циклонической депрессии», однако относительно климатической нормы всё ещё будет тепло: около +3...+6°C в течение суток (ночью субботы по области местами до 0...-2°C), сохранится сильный юго-западный ветер с порывами до 14-18 м/с (предварительно) и периодические осадки (преимущественно в виде дождя, при зарядах возможна крупа и мокрый снег).

По-зимнему холодная погода в регионе, согласно предварительным прогнозам, исключена и на следующей неделе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter