Янтарный комбинат открыл новый транспортный цех на въезде в Приморский карьер

Янтарный комбинат открыл новый транспортный цех на въезде в Приморский карьер
Изображение: скриншот видео с представления цеха Калининградского янтарного комбината
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Калининградский янтарный комбинат открыл новый автотранспортный цех на въезде в Приморский карьер. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что новый цех расположен в двухэтажном здании общей площадью 1100 квадратных метров. На первом этаже расположен технический участок, на втором — офисы, комнаты отдыха и приёма пищи для сотрудников. В релизе комбината также сообщается, что на участке можно одновременно проводить обследование и ремонт двух карьерных самосвалов грузоподъемностью 35-45 тонн, трёх самосвалов-«двадцатитонников», а также трёх микроавтобусов.

Пресс-служба Янтарного комбината добавила, что старый цех, который построили в Советском Союзе, в последнее время не справлялся с возросшей нагрузкой. Его здание было вдвое меньше нового и располагалось в четырёх километрах от Приморского месторождения

«До сегодняшнего дня автотранспортный цех располагался в непосредственной близости к карьеру „Вальтер“. Его разработка завершилась в середине семидесятых. С 1976 года добыча началась в Приморском карьере, где продолжается и сейчас. Однако транспортный цех остался на старом месте. Он справлялся со своими задачами до тех пор, пока комбинат не начал активно развиваться и наращивать объемы добычи. Это потребовало расширения автопарка. Новый участок в состоянии справиться с возросшим количеством техники, её новыми видами и изменившимися габаритами», — заявил заместитель гендиректора по горно-добычному производству, главный инженер Александр Смирнов.

В пресс-релизе уточняется, что за последние 10 лет на предприятии втрое увеличилось количество спецтехники- до 110 штук, а штат специалистов автопарка вырос до 238 человек. На комбинате добавили, что в 2025 году автопарк пополнится двумя гидравлическими экскаваторами, десятью карьерными самосвалами, фронтальным погрузчиком и бульдозером. Всего же в 2024 году Янтарный комбинат добыл 627 тонн доведённого янтаря, что стало рекордом для Приморского месторождения.

Разрешение на строительство комплекса выдали предприятию в конце января 2024 года. Документ действовал до конца октября. Возведение цеха планировалось на зеельном участке с кадастровым номером 39:22:010011:32.

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