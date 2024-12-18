Депутаты рекомендовали Заксобранию принять проект бюджета во втором чтении

Депутаты рекомендовали Заксобранию принять проект бюджета во втором чтении
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Депутаты рекомендовали Законодательному собранию Калининградской области принять проект регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов во втором чтении. Решение приняли на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

С докладом выступил председатель комитета Александр Никулин. Он пояснил, что ко второму чтению документа правительство области внесло в него изменения касательно дополнительных целевых трансфертов. Так, после принятия федерального бюджета в региональный на 2025 год дополнительно распределено 16,8 млрд рублей. В плановом периоде ожидается увеличение целевых трансфертов: на 8,9 млрд рублей в 2026 году и на 14,8 млрд рублей в 2027 году.

Второй частью поправок стало перераспределение средств областного бюджета. Никулин пояснил, что по предложению депутатов правительство региона увеличило финансирование госпрограмм «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Жильё и городская среда», «Модернизация экономики», «Дороги, транспорт, энергетика» и др.

Комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Заксобранию принять проект бюджета во втором чтении. Из присутствующих в зале членов лишь один воздержался от голосования. Депутаты Заксобрания рассмотрят проект регионального бюджета на 2025 год в окончательном чтении на заседании 19 декабря.

Первое чтение законопроекта состоялось в конце ноября. Тогда с докладом перед областными парламентариями выступил губернатор Алексей Беспрозванных. В первой редакции документа глава региона отметил, что в 2025 году доходы бюджета планировались в объёме 126 млрд рублей. Расходы регионального бюджета в 2025 году оценивались в 132,4 млрд рублей, дефицит — 6,4 млрд рублей.

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