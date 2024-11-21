Заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета области на 2025 год

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. С докладом на заседании в четверг, 21 ноября, выступил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Согласно докладу главы области, в 2025 году доходы бюджета планируются в объёме 126 млрд рублей. В том числе — собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 87,8 млрд рублей (на 4 млрд выше, чем в текущем году), безвозмездные поступления запланированы в сумме 34,9 млрд рублей (на 10,7 млрд меньше, чем в 2024 г.). Ещё 3,2 млрд рублей область рассчитывает получить в виде дотаций. Расходы регионального бюджета в 2025 году, как отметил министр, составят 132,4 млрд рублей, дефицит — 6,4 млрд рублей.