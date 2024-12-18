Облвласти планируют выделить Калининграду 225 млн руб. на ремонт Артиллерийской

Областные власти планируют выделить Калининграду 225 млн рублей на ремонт улицы Артиллерийской в 2025 году. Администрация города из своего бюджета потратит средства на ремонт тротуаров. Об этом на заседании комитета по бюджетам, налогам и финансам Законодательного собрания Калининградской области заявил его председатель Александр Никулин.
«[В 2025 году] городу Калининграду выделяется 225 млн рублей на капитальный ремонт улицы Артиллерийской, благодаря чему из городского бюджета 200 млн рублей будет направлено на ремонт городских тротуаров», — рассказал парламентарий.Комитет также рекомендовал Заксобранию региона принять законопроект об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов в окончательном чтении. Никулин пояснил, что правительство области внесло в документ изменения касательно дополнительных целевых трансфертов. Второй частью поправок стало перераспределение средств областного бюджета.