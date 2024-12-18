Горвласти: эстакадный мост расширят почти на 10 метров для велосипедистов (фото)

Калининградский эстакадный мост, который проходит через остров Канта, намерены расширить почти на десять метров. Об этом журналистам рассказал председатель комитета развития транспорта мэрии города Антон Романов. Чиновник пояснил, что ширина существующего моста — 27,8 метра. При этом проектировщику поставили задачу спроектировать мост шириной 37 метров.

«Я сразу поясню, почему такой профиль выбран, — объяснил Романов. — Потому что здесь необходимо предусмотреть территорию для жизни всех участников дорожного движения, так сказать. Для транспортных средств мы оставляем 4 полосы движения, для пешеходов выделяем комфортный тротуар. В профиле здесь показан тротуар 2,25 метра, но на самом деле по техническому заданию он до 3 метров доходит. Далее предусматривается также и велосипедная дорожка 2−2,5 метра».

Проектированием реконструкции моста (она, по всей вероятности, потребует частичного или полного демонтажа железобетонной переправы) власти планируют заняться в течение 2025-26 годов. К самой же реконструкции намерены приступить сразу после того, как откроется автомобильный дублёр двухъярусного моста.

Ранее был определён подрядчик для разработки проекта реконструкции эстакадного моста. Победителем аукциона стало ОАО «Институт Гипромостстрой», предложившее минимальную цену — 264 млн рублей.

Новую магистраль планируют построить в 2027–2030 годах.