Погода в Калининграде 19 декабря

Все новости по теме: Стихия

Днем в четверг, 19 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +10°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 744 мм ртутного столба, ветер юго-западный.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +8°C, ночью +7°C. На востоке области днём +7°C, ночью +4°C. На всей территории региона возможен дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, днём и вечером дождь. Температура утром +9°C, днём +10°C, вечером +8°C. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться — 748 мм рт. ст. утром, 742 мм рт. ст. вечером. Влажность — от 85%.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг в Калининграде и области в течение суток ожидается +8°C...+11°C, юго-западный ветер в порывах усилится до 12-14 м/с в Калининграде и области и до 14-17 м/с в прибрежных районах, поэтому ощущаемая температура будет пониже (+4...+8°C). «На прояснения рассчитывать не стоит, в течение дня преимущественно пасмурно, утром — без существенных осадков, после полудня и до вечера при прохождении атмосферных фронтов волнового циклона „Бьянка“ ожидаются периодические дожди», — прогнозируют синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, высота волн у побережья Калининградской области составит 2 м.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter