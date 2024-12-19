Погода в Калининграде 19 декабря

Днем в четверг, 19 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +10°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 744 мм ртутного столба, ветер юго-западный.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +8°C, ночью +7°C. На востоке области днём +7°C, ночью +4°C. На всей территории региона возможен дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, днём и вечером дождь. Температура утром +9°C, днём +10°C, вечером +8°C. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться — 748 мм рт. ст. утром, 742 мм рт. ст. вечером. Влажность — от 85%.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг в Калининграде и области в течение суток ожидается +8°C...+11°C, юго-западный ветер в порывах усилится до 12-14 м/с в Калининграде и области и до 14-17 м/с в прибрежных районах, поэтому ощущаемая температура будет пониже (+4...+8°C). «На прояснения рассчитывать не стоит, в течение дня преимущественно пасмурно, утром — без существенных осадков, после полудня и до вечера при прохождении атмосферных фронтов волнового циклона „Бьянка“ ожидаются периодические дожди», — прогнозируют синоптики-любители.