Центр «Верю в чудо» организовал бесплатные приемы детских онкологов

Благотворительный центр «Верю в чудо» приглашает на бесплатные приёмы детских онкологов. Специалисты готовы провести профилактические осмотры, а также принять детей с уже подтверждёнными онкодиагнозами, сообщили «Новому Калининграду» в центре.



Приёмы пройдут 21 декабря в Калининграде. Их проведут главный внештатный детский онколог Ленинградской области Светлана Сафонова и челюстно-лицевой хирург, детский онколог, главврач клиники «ОстМедКонсалт» (Санкт-Петербург) Максим Батманов. «Главная цель мероприятия — предупредить заболевания, которые излечиваются в подавляющем большинстве случаев при ранней диагностике. Специалисты готовы не только провести профилактические осмотры, но и принять детей с уже подтверждёнными онкодиагнозами. Они расшифруют анализы, помогут убедиться в эффективности выбранных схем лечения, оценят динамику состояния и дадут рекомендации по дальнейшим шагам в лечении», — сообщили в центре.

Чтобы попасть на бесплатный приём, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3Eie2t. О месте и времени проведения осмотров «Верю в чудо» обещает сообщить накануне по указанным при регистрации контактам.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.